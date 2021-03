Il tema natale di Vincent van Gogh: Ariete, in bilico tra genio e sregolatezza (Di martedì 30 marzo 2021) "Van Gogh. I colori della vita": le foto della mostra guarda le foto Se solo potesse rinascere Vincent van Gogh chiederebbe alle stelle di mescolare meglio i pianeti del suo tema natale. Perché la sua vita è stata un continuo ardere tra le fiamme del furore creativo. Fino a restare solo, a tu per tu con la follia. Non è semplice reggere la dicotomia tra il Sole in Ariete, segno del comando, e un ascendente Cancro, che chiede incessantemente al mondo: “Mi vuoi bene?”. Urlo lacerante di chi sente il bisogno di essere amato ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 marzo 2021) "Van. I colori della vita": le foto della mostra guarda le foto Se solo potesse rinascerevanchiederebbe alle stelle di mescolare meglio i pianeti del suo. Perché la sua vita è stata un continuo ardere tra le fiamme del furore creativo. Fino a restare solo, a tu per tu con la follia. Non è semplice reggere la dicotomia tra il Sole in, segno del comando, e un ascendente Cancro, che chiede incessantemente al mondo: “Mi vuoi bene?”. Urlo lacerante di chi sente il bisogno di essere amato ...

