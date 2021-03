“Gabriel Garko ai provini ti schifavano”: presunta lettera di Teo Losito, retroscena sull’attore ed Eva Grimaldi (Di martedì 30 marzo 2021) In attesa di scoprire cosa dirà Alberto Tarallo in Procura, spunta una presunta lettera di Teodosio Losito il quale avrebbe usato parole molto dure contro Gabriel Garko. La missiva, letta al Corriere della Sera dallo stesso Tarallo, farebbe riferimento a tempi ben precedenti al cosiddetto AresGate. Gabriel Garko, la presunta lettera di Losito e le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 30 marzo 2021) In attesa di scoprire cosa dirà Alberto Tarallo in Procura, spunta unadi Teodosioil quale avrebbe usato parole molto dure contro. La missiva, letta al Corriere della Sera dallo stesso Tarallo, farebbe riferimento a tempi ben precedenti al cosiddetto AresGate., ladie le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

