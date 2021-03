Falsificavano i dati sulla pandemia per evitare le chiusure in Sicilia, blitz in Regione: arrestati dirigenti e funzionari. Indagato l’assessore (Di martedì 30 marzo 2021) Sono scattati alcuni arresti questa mattina in Sicilia perché i dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Sicilia sarebbero stati alterati per evitare misure restrittive più dure per il contenimento dei contagi. A falsificare i numeri sui casi positivi e sui tamponi effettuati, a volte anche quelli sui morti, diretti all’Iss sarebbero stati diversi funzionari del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di falso materiale e ideologico. Sotto indagine l’assessore Ruggero Razza e altri funzionari dell’assessorato. Gli arresti Gli arresti effettuati dai Carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani hanno coinvolto finora la ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Sono scattati alcuni arresti questa mattina inperché isull’andamento delladi Coronavirus insarebbero stati alterati permisure restrittive più dure per il contenimento dei contagi. A falsificare i numeri sui casi positivi e sui tamponi effettuati, a volte anche quelli sui morti, diretti all’Iss sarebbero stati diversidel Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di falso materiale e ideologico. Sotto indagineRuggero Razza e altridell’assessorato. Gli arresti Gli arresti effettuati dai Carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani hanno coinvolto finora la ...

