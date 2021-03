Due donne arrestate con eroina a Napoli (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un’autovettura nei pressi dell’uscita di Melito/Mugnano della circumvallazione esterna con a bordo due donne e due bambini piccoli. I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un incavo ricavato sotto il cambio del veicolo, un involucro contenente 511,70 grammi di eroina ed un telefono cellullare. Le due donne, M. C. e V.A., napoletane di 52 e 36 anni, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina gli agenti della Squadra Mobile di, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un’autovettura nei pressi dell’uscita di Melito/Mugnano della circumvallazione esterna con a bordo duee due bambini piccoli. I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un incavo ricavato sotto il cambio del veicolo, un involucro contenente 511,70 grammi died un telefono cellullare. Le due, M. C. e V.A., napoletane di 52 e 36 anni, sono stateper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

