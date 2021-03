Decreto Covid, ipotesi allentamento misure in base a dati (Di martedì 30 marzo 2021) Nel nuovo Decreto con le misure per contenere i contagi Covid, atteso in Consiglio dei ministri domani, dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data X in poi e in presenza di dati “molto positivi”, potrebbe consentire un allentamento delle misure e delle restrizioni. Si tratta del meccanismo chiesto a gran voce da Lega e Fi, per evitare che fino al 30 aprile vi sia un’Italia divisa solo in aree rosse e arancione. La norma in questione -che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’- consentirà degli alleggerimenti delle misure anti Covid, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono le stesse fonti. Come da attese, nel Consiglio dei ministri di domani -in agenda alle 17.30- ci sarà anche la norma per i cosiddetti operatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Nel nuovocon leper contenere i contagi, atteso in Consiglio dei ministri domani, dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data X in poi e in presenza di“molto positivi”, potrebbe consentire undellee delle restrizioni. Si tratta del meccanismo chiesto a gran voce da Lega e Fi, per evitare che fino al 30 aprile vi sia un’Italia divisa solo in aree rosse e arancione. La norma in questione -che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’- consentirà degli alleggerimenti delleanti, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono le stesse fonti. Come da attese, nel Consiglio dei ministri di domani -in agenda alle 17.30- ci sarà anche la norma per i cosiddetti operatori ...

