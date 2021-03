Dalla Regione 115mila sms per la prima dose a over 80 | ma molti non l’hanno ricevuto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Continua a tenere banco, in Lombardia, la questione della prenotazione degli appuntamenti vaccinali. A scatenare una nuova ondata di polemiche sono state le dichiarazioni rilasciate nella mattinata di lunedì 29 marzovicepresidente e assessore al Welfare dellaLetizia Moratti che ha annunciato come fossero appena stati inviati 115.000 sms di appuntamento agli80 lombardi che ancora erano in attesa di ricevere ladel vaccino. Una riorganizzazione che ha previsto anche l’invio, a ogni Ats regionale, di un elenco di80 (25mila in tutto, 660 in provincia di Bergamo) che dopo aver aderito alla campagna vaccinale erano stati indirizzati in centri lontani più di 30 chilometri per la somministrazione. Si tratta di elenchi tramite i quali le Ats contatteranno ...