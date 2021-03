Advertising

TV7Benevento : Covid: Picierno, 'Lega basta slogan, Salvini non sta più all'opposizione'... - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Picierno (PD): “Per operatori che rifiutano servono anche pesanti sanzioni pecuniarie” - zazoomblog : Covid: Picierno ‘basta altri stop a scuola con chiusure dispersione specie al Sud’ - #Covid: #Picierno #‘basta… - TV7Benevento : Covid: Picierno, 'basta altri stop a scuola, con chiusure dispersione specie al Sud'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Picierno

Quotidiano Sanità

Per l'europarlamentare Dem l'esempio da seguire 'è la legge regionale pugliese sull'obbligo vaccinale , promossa da Fabiano Amati approvata dal Consiglio regionale qualche settimana fa e in cui si ...Così l'europarlamentare del Partito Democratico PinaRoma, 30 mar. (Adnkronos) - "Salvini si comporti da forza responsabile di Governo, non è più all'opposizione. La fase che stiamo attraversando rappresenta lo snodo cruciale per far decollare la campag ...29 MAR - “Auspico che oltre all’allontanamento dai reparti a rischio e a procedimenti disciplinari, si intervenga con sanzioni pecuniarie per tutti gli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi.