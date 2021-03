Covid: ordinanza gip, 'acquisire documentazione per ricostruire la catena dei dati falsi' (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: ordinanza gip, 'acquisire documentazione per ricostruire la catena dei dati falsi'... - cosettaraguso : RT @QSanit: #Covid. Le Regioni potranno vaccinare non solo i residenti ma anche le persone domiciliate sul territorio. L’ordinanza di Figli… - QSanit : #Covid. Le Regioni potranno vaccinare non solo i residenti ma anche le persone domiciliate sul territorio. L’ordina… - fisco24_info : Vaccini covid fuori regione, dosi anche a chi ha il domicilio: L'ordinanza del commissario Figliuolo: per motivi di… - TV7Benevento : Covid: al vaglio posizione commissario Costa, ordinanza 'da lui contributo morale decisivo'... -