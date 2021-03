Covid | Mario Draghi vaccinato con AstraZeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente del Consiglio,, e la moglie, Maria Serenella Cappello, si sono vaccinati contro il Coronavirus. La vaccinazione antiè avvenuta questa mattina 30 marzo a Roma nell’hub della Stazione Termini. Tutto era previsto dal calendario della campagna vaccinale che la Regione Lazio ha predisposto. Nell’ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio aveva reso noto di aver effettuato la prenotazione per il vaccino., classe 1947, compirà 74 anni il prossimo 3 settembre. Notizia in aggiornamento L'articolo VelvetMag.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - fanpage : Il Premier Mario #Draghi e sua moglie Serena hanno ricevuto stamane il vaccino #AstraZeneca, come previsto dalla Re… - luigideluca_vf : RT @fanpage: Il Premier Mario #Draghi e sua moglie Serena hanno ricevuto stamane il vaccino #AstraZeneca, come previsto dalla Regione Lazio… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mario

Il Presidente del Consiglio,Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti- 19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna ...Il Presidente del Consiglio,Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello vaccinati con Astrazeneca. Stamattina la dose ..., Venditti: 'Ho fatto AstraZeneca, il vaccino proletario' Si ..."Ero incavolato, dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti letto ai malati Covid ma non lo facevano - precisò dopo Mario La Rocca - non ...Il presidente del consiglio mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid nell'hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal ...