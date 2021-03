Covid: In Sicilia falsificati i dati sulla pandemia, l'assessore 'Spalmiamo i morti'/Adnkronos (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - I morti di Covid in Sicilia aumentavano. Giorno dopo giorno. E la zona rossa era dietro l'angolo. "E allora Spalmiamoli un poco…", diceva l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, parlando con la sua dirigente, Maria Letizia Di Liberti. Così il numero dei morti veniva 'spalmato' in diversi giorni. E il lockdown veniva scongiurato. L'intercettazione è agli atti nell'inchiesta della Procura di Trapani, guidata da Maurizio Agnello, che oggi ha portato a tre arresti, tra cui la dirigente Di Liberti e altri due dipendenti dell'Asp, e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'assessore Razza. Che, poche ore dopo, si è dimesso dal suo incarico. Sono tutti accusati di falso ideologico e materiale. La gip Caterina ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. () - Idiinaumentavano. Giorno dopo giorno. E la zona rossa era dietro l'angolo. "E allorali un poco…", diceva l'regionale alla Salute Ruggero Razza, parlando con la sua dirigente, Maria Letizia Di Liberti. Così il numero deiveniva 'spalmato' in diversi giorni. E il lockdown veniva scongiurato. L'intercettazione è agli atti nell'inchiesta della Procura di Trapani, guidata da Maurizio Agnello, che oggi ha portato a tre arresti, tra cui la dirigente Di Liberti e altri due dipendenti dell'Asp, e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'Razza. Che, poche ore dopo, si è dimesso dal suo incarico. Sono tutti accusati di falso ideologico e materiale. La gip Caterina ...

