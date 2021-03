Choc a Roma, uomo ucciso e ritrovato in un bar a Centocelle: arrestato il gestore del locale (Di martedì 30 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Costantino Bianchi, l’uomo di 55 anni ucciso, a quanto pare, con un oggetto contundente e ritrovato senza vita in un bar a Centocelle, in via delle Ninfee. Un’aggressione violenta avvenuta ieri sera, poco dopo le 20.30, alla base della quale ci sarebbe un dissidio legato a questioni economiche. uomo trovato morto a Centocelle: un arresto Il gestore del bar, dove è stato trovato morto il commercialista Costantino Bianchi, è stato arrestato dagli agenti di Polizia: si tratta di un 36enne incensurato di origini siciliane. Nonostante l’arresto, gli agenti continuano le indagini per capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato tanta furia. Quale sia il motivo resta ancora un’incognita, ma non si esclude la pista di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Costantino Bianchi, l’di 55 anni, a quanto pare, con un oggetto contundente esenza vita in un bar a, in via delle Ninfee. Un’aggressione violenta avvenuta ieri sera, poco dopo le 20.30, alla base della quale ci sarebbe un dissidio legato a questioni economiche.trovato morto a: un arresto Ildel bar, dove è stato trovato morto il commercialista Costantino Bianchi, è statodagli agenti di Polizia: si tratta di un 36enne incensurato di origini siciliane. Nonostante l’arresto, gli agenti continuano le indagini per capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato tanta furia. Quale sia il motivo resta ancora un’incognita, ma non si esclude la pista di ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma, uomo ucciso e ritrovato in un bar a Centocelle: arrestato il gestore del locale - AlessioColzani : ?? ROMA: DUE #ROM SI FINGONO CORRIERI E RAPINANO GIOVANE IN CASA, PICCHIANDOLO E LEGANDOLO. 'HO RISCHIATO LA MORTE'… - CorriereCitta : Roma, choc a Centocelle: uomo ucciso e trovato in un Bar, si indaga sul gestore e su alcuni familiari - MartinaMontague : @PalaDanyela83 @Franpesca_ Sì ma uno a Bisceglie! Roma sta piena, per me è stato uno choc culturale - RijkM73 : @CorradoOrecchia @CPanzotto @SibillaeApollo per i puristi uno choc immagino, io per fortuna ho cominciato a sentirl… -