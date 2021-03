Avanti un altro, chi è la nuova Bona Sorte mora? (Di martedì 30 marzo 2021) Piccolo colpo di scena ad Avanti un altro: così come già accaduto in passato per il ruolo della Bonas, anche per la Bona Sorte, in questa edizione, ci sono due “interpreti”. Se una la conosciamo già molto bene, ovvero Francesca Brambilla, l’altra ha invece debuttato da poco. La nuova Bona Sorte è mora e si chiama Fabrizia Santarelli. Fabrizia è una giovane modella, che da anni affianca al suo lavoro sulle passerelle (a Miss Italia 2011 è stata eletta Miss Curve) la sua passione per la Legge. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, infatti, si è iscritta a Giurisprudenza, dove si è laureata con 110 e Lode. Una passione che è proseguita anche dopo, avendo lavorato con un magistrato in Corte d’Appello, in uno studio civile e scritto per ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 30 marzo 2021) Piccolo colpo di scena adun: così come già accaduto in passato per il ruolo dellas, anche per la, in questa edizione, ci sono due “interpreti”. Se una la conosciamo già molto bene, ovvero Francesca Brambilla, l’altra ha invece debuttato da poco. Lae si chiama Fabrizia Santarelli. Fabrizia è una giovane modella, che da anni affianca al suo lavoro sulle passerelle (a Miss Italia 2011 è stata eletta Miss Curve) la sua passione per la Legge. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, infatti, si è iscritta a Giurisprudenza, dove si è laureata con 110 e Lode. Una passione che è proseguita anche dopo, avendo lavorato con un magistrato in Corte d’Appello, in uno studio civile e scritto per ...

