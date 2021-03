WhatsApp, pronta la grande novità | Non perderete più un messaggio (Di lunedì 29 marzo 2021) Una nuova funzione è in arrivo sull’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp, che permette di non perdere neanche più un messaggio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. la chat di WhatsApp (pixabay)WhatsApp è una applicazione in continuo aggiornamento per dare agli utenti un servizio efficiente e veloce. Il social media creato nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum all’inizio del 2021 ha avuto dei problemi con i nuovi termini di servizio, che hanno costretto molti usufruenti ad abbandonare il servizio in favore di altre app di messaggistica istantanea concorrenti, come Telegram. Ciò che è stato contestato all’applicazione appartenente a Facebook Inc. è l’assenza di tutela della privacy dell’utente. Tuttavia, dopo il putiferio scatenato da questa scelta, WhatsApp ha ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) Una nuova funzione è in arrivo sull’applicazione di messaggistica più famosa al mondo,, che permette di non perdere neanche più un. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. la chat di(pixabay)è una applicazione in continuo aggiornamento per dare agli utenti un servizio efficiente e veloce. Il social media creato nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum all’inizio del 2021 ha avuto dei problemi con i nuovi termini di servizio, che hanno costretto molti usufruenti ad abbandonare il servizio in favore di altre app di messaggistica istantanea concorrenti, come Telegram. Ciò che è stato contestato all’applicazione appartenente a Facebook Inc. è l’assenza di tutela della privacy dell’utente. Tuttavia, dopo il putiferio scatenato da questa scelta,ha ...

Advertising

sexyshopbologna : ?? Love Delivery Bologna Zona Rossa Noi ci siamo 10% di Sconto Consegna Gratuita in Giornata a Bologna… - sexyshopbologna : ?? Love Delivery Bologna Zona Rossa Noi ci siamo 10% di Sconto Consegna Gratuita in Giornata a Bologna… - sexyshopbologna : ?? Love Delivery Bologna Zona Rossa Noi ci siamo 10% di Sconto Consegna Gratuita in Giornata a Bologna… - sexyshopbologna : ?? Love Delivery Bologna Zona Rossa Noi ci siamo 10% di Sconto Consegna Gratuita in Giornata a Bologna… - sexyshopbologna : ?? Bologna Zona Rossa noi ci siamo 10% di Sconto Consegna Gratuita in Giornata a Bologna -