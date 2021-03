Ue: Letta a Salvini, ‘sarei contento se Lega si avvicinasse a Ppe’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – L’evoluzione dei 5 stelle “sta portando gli eurodeputati” su posizioni europeiste e se quella della Lega portasse il partito di Matteo Salvini ” ad avvicinarsi al Ppe, io sarei contento. Non entro nel merito della conversione a U” della Lega verso l’europeismo con il sostegno al governo Draghi, ma se accadesse questo avvicinamento per “l’Italia sarebbe una notizia positiva”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi ‘Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – L’evoluzione dei 5 stelle “sta portando gli eurodeputati” su posizioni europeiste e se quella dellaportasse il partito di Matteo” ad avvicinarsi al Ppe, io sarei. Non entro nel merito della conversione a U” dellaverso l’europeismo con il sostegno al governo Draghi, ma se accadesse questo avvicinamento per “l’Italia sarebbe una notizia positiva”. Così il segretario del Pd, Enrico, alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi ‘Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

