Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulla

BlogSicilia.it

... e qualche volta l'ho fatto, ma il fascino di sedersipiattaforma, lasciandosi scivolare per ... del vivere un mondo che pur nellami ha catturato al proprio interno come non succedeva da ......da Presidente del Consiglio in occasione della visita a Longarone per i 50 anni delladel ... C'è sicuramente un interesse politicoquestione, soprattutto dopo la "rottura" tra il ...Tragedia sulla via Tuscanese a Viterbo, scontro frontale tra furgone e auto: dove nella serata di sabato scorso ha perso la vita 41enne ...Un uomo di 34 anni è morto investito da un treno questa mattina a Moneglia. Ad investire l’uomo, poco prima delle 9, è stato l’Intercity 651 Milano-Livorno. Inutile si è purtroppo rivelato l’intervent ...