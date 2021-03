The Walking Dead 10x21, recensione: Carol e Daryl, nemici amici (Di lunedì 29 marzo 2021) recensione del ventunesimo e penultimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, arrivata quasi alla fine del percorso extra. Scrivere la recensione di The Walking Dead 10x21 significa doversi rimangiare in parte quello che abbiamo detto nelle scorse settimane circa la maturazione dello show, che ultimamente ha saputo dimostrare di non dover per forza rinunciare alla coerenza dei personaggi ai fini di una trama orizzontale spesso piuttosto esile. E lo stava facendo discretamente con questi sei episodi aggiuntivi, nati in seguito a esigenze produttive legate alla pandemia, e al netto di una partenza un po' incerta questo blocco supplementare aveva tutte le carte in regola per ripristinare gli aspetti migliori della serie e al contempo fare qualcosa di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)del ventunesimo e penultimo episodio della decima stagione di The, arrivata quasi alla fine del percorso extra. Scrivere ladi Thesignifica doversi rimangiare in parte quello che abbiamo detto nelle scorse settimane circa la maturazione dello show, che ultimamente ha saputo dimostrare di non dover per forza rinunciare alla coerenza dei personaggi ai fini di una trama orizzontale spesso piuttosto esile. E lo stava facendo discretamente con questi sei episodi aggiuntivi, nati in seguito a esigenze produttive legate alla pandemia, e al netto di una partenza un po' incerta questo blocco supplementare aveva tutte le carte in regola per ripristinare gli aspetti migliori della serie e al contempo fare qualcosa di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead 10: ecco il trailer del finale di stagione dedicato a Negan - hervindipity : «ARMY is our light» (jin) «They're our Achilles tendon. The reason we can keep walking strongly » (jhope) e poi mi… - OssiaLaura : Ma parliamo un attimo delle ultime puntate di The Walking Dead: L’unico colpo di scena fino a oggi? Finalmente Dar… - bazingamood : Unica cosa che rende sopportabile il lunedì: l'attesa del nuovo episodio di The Walking Dead. #TheWalkingDead #TWD - GianlucaOdinson : The Walking Dead 10x22: le origini di Negan nel trailer dell'episodio finale -