Sciopero della logistica. Oggi a Taranto bloccate 8000 consegne (Di lunedì 29 marzo 2021) Non ci accorgiamo di loro fino a quando non vengono a mancare. Scioperano Oggi altri lavoratori resi "essenziali" da questa pandemia. Sono quelli della logistica, che dopo i rider, bloccano ora le consegne di pacchi e corrispondenza perché da anni vivono sul labile confine tra un lavoro vero supportato però da condizioni contrattuali da "caporalato". Oggi a incrociare le braccia e a bloccare totalmente il servizio sono stati i lavoratori di SDA, circa 100 dipendenti che nella sede di Taranto, nel centro di smistamento della zona industriale sulla via per Statte, si sono fermati per chiedere un salario dignitoso, orari di lavoro umani e un contratto giusto. Autisti, magazzinieri, addetti alle officine che Oggi nella sola provincia di ...

