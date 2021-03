Monza-Chieri oggi in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2021 volley (Di lunedì 29 marzo 2021) La Saugella Monza ospita la Reale Mutua Fenera Chieri: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione di coach Gaspari, dopo aver vinto la Cev Cup, torna in campo per iniziare nel migliore dei modi la corsa allo Scudetto. Le brianzole si sono infatti qualificate direttamente ai quarti grazie al terzo posto conquistato in regular season. Anche le piemontesi però hanno goduto di qualche giorno di riposo: avrebbero infatti dovuto giocare gli ottavi contro Casalmaggiore, che però a causa di alcuni casi Covid ha dovuto ritirarsi. Si preannuncia una sfida piuttosto ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) La Saugellaospita la Reale Mutua Fenera: eccoe come vedere intv eil match della prima giornata deidi finale deiSerie A12020/. La formazione di coach Gaspari, dopo aver vinto la Cev Cup, torna in campo per iniziare nel migliore dei modi la corsa allo Scudetto. Le brianzole si sono infatti qualificatemente aigrazie al terzo posto conquistato in regular season. Anche le piemontesi però hanno goduto di qualche giorno di riposo: avrebbero infatti dovuto giocare gli ottavi contro Casalmaggiore, che però a causa di alcuni casi Covid ha dovuto ritirarsi. Si preannuncia una sfida piuttosto ...

