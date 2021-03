Giustizia, fonti: Anm sapeva di vaccini e proroga emergenza (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Anm già sapeva che sarebbe stato prorogato lo stato di emergenza per l'attività giudiziaria, così come conosceva la scelta del governo di procedere alle vaccinazioni per classi di età . Temi al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Anm giàche sarebbe statoto lo stato diper l'attività giudiziaria, così come conosceva la scelta del governo di procedere alle vaccinazioni per classi di età . Temi al ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia fonti Covid. Vaccinazioni e chiusure, Draghi vede le Regioni ... allo studio della ministra della Giustizia Marta Cartabia, sull' obbligo vaccinale per il personale sanitario : per chi non rispetta l'obbligo di vaccinarsi, secondo quanto emerge da fonti di stampa,...

Giustizia, fonti: Anm sapeva di vaccini e proroga emergenza Lo affermano fonti di via Arenula. In quella occasione l'Anm aveva chiesto l'inserimento dei magistrati tra i soggetti da vaccinare con priorità, ma Cartabia aveva ribadito la linea del governo.

Le toghe al Governo: "Vaccinazioni o rallentiamo l'attività giudiziaria" “Il Governo considera il servizio giustizia con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni ...

