Gazzetta: Buffon verso l’addio alla Juve, ritiro o un grande club (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono momenti di profonda riflessione, per Gianluigi Buffon, che stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport è sempre più lontano da un’eventuale permanenza alla Juventus. Nonostante i 43 anni, il portiere vuole ancora valutare le opportunità. Il desiderio è quello di giocare ancora, avendo il ruolo da protagonista che i bianconeri non gli possono più garantire. Quindi, le opzioni sono due: una nuova avventura in un club prestigioso o il ritiro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono momenti di profonda riflessione, per Gianluigi, che stando a quanto riporta Ladello Sport è sempre più lontano da un’eventuale permanenzantus. Nonostante i 43 anni, il portiere vuole ancora valutare le opportunità. Il desiderio è quello di giocare ancora, avendo il ruolo da protagonista che i bianconeri non gli possono più garantire. Quindi, le opzioni sono due: una nuova avventura in unprestigioso o il. L'articolo ilNapolista.

