FedEx investe ed assume 800 lavoratori | coinvolto anche l' hub di Ancona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FedEx investe

AnconaToday

'Questo cambiamento, che avviene in un periodo di grande incertezza economica in Italia, riflette la fiducia dinel mercato italiano ma anche la sua ambizione di fornire un servizio affidabile, ...... conclude la nota, 'hanno indotto, nel corso degli ultimi anni, ad investire in Campania brand internazionali come Amazon, Ferrero, Magneti Marelli, Mondo Convenienza,, Eurospin, Fercam, Expert,...Una serie di investimenti sul network italiano a sostegno della ripresa economica delle imprese. Lo ha annunciato FedEx Express spiegando che il programma include la volontà di assumere direttamente ...MEMPHIS - FedEx ha annunciato un investimento di almeno 2 miliardi di dollari in diverse iniziative a favore di energie sostenibili, tra cui il passaggio ai veicoli elettrici e il sostegno ad una rice ...