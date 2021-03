++Egiziano segrega e violenta ragazza 21enne di Bari++

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sabato 27 marzo, a Bari, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un egiziano di 31 anni. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di uno straniero regolare sul territorio nazionale, pregiudicato . La Questura di Bari fa sapere: “L’uomo, sottoposto a controllo in piazza Umberto perché non indossava correttamente la mascherina, è risultato essere persona con precedenti penali. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Durante le fasi del controllo è apparso molto nervoso. Ha cercato in tutti i modi di evitare di fornire indicazioni in merito all’indirizzo della sua abitazione. Tale atteggiamento ha destato sospetto nei poliziotti che, dopo essere riusciti a risalire al domicilio del 31enne, hanno deciso di effettuare una ...