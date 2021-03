Dwars door Vlaanderen 2021, Tom Steels: “Per Alaphilippe questa è la gara ideale per rifinire la condizione in vista del Fiandre” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il campione del Mondo Julian Alaphilippe tornerà in gara tra due giorni alla Dwars door Vlaanderen. Il fuoriclasse transalpino parteciperà alla semiclassica fiamminga per rifinire la condizione in vista del Giro delle Fiandre. Il leader della Deceuninck-Quick Step, peraltro, ha un conto in sospeso con la Ronde, gara nella quale, l’anno scorso, si scontrò contro una moto mentre era in testa insieme a Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Proprio alla Dwars door Vlaanderen, inoltre, ritroverà il vincitore uscente del Giro delle Fiandre, ovvero l’appena citato Mathieu van der Poel. Nell’ultimo triennio i due hanno dato vita a grandi duelli, l’ultimo, in ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Il campione del Mondo Juliantornerà intra due giorni alla. Il fuoriclasse transalpino parteciperà alla semiclassica fiamminga perlaindel Giro delle. Il leader della Deceuninck-Quick Step, peraltro, ha un conto in sospeso con la Ronde,nella quale, l’anno scorso, si scontrò contro una moto mentre era in testa insieme a Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Proprio alla, inoltre, ritroverà il vincitore uscente del Giro delle, ovvero l’appena citato Mathieu van der Poel. Nell’ultimo triennio i due hanno dato vita a grandi duelli, l’ultimo, in ...

