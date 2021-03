Covid, a Londra zero decessi: non accadeva da 6 mesi (Di lunedì 29 marzo 2021) Importante traguardo nella lotta al Covid quello raggiunto da Londra: ieri non è stato registrato nemmeno un decesso I dati resi pubblici dal Public Health England dimostrano ancora una volta come – per la Gran Bretagna – la luce in fondo al tunnel sia sempre più vicina. Nella giornata di ieri, a Londra sono stati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Importante traguardo nella lotta alquello raggiunto da: ieri non è stato registrato nemmeno un decesso I dati resi pubblici dal Public Health England dimostrano ancora una volta come – per la Gran Bretagna – la luce in fondo al tunnel sia sempre più vicina. Nella giornata di ieri, asono stati L'articolo proviene da Inews.it.

lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - TgLa7 : #Covid: nessun decesso ieri a #Londra, prima volta da 6 mesi ++ Media, 19 i morti in tutto il Paese - macheoooh38 : RT @peremeloni: 'I nostri dati suggeriscono dunque che entrambi i vaccini sono efficaci anche tra le persone più fragili e più anziane' Va… - Marilenapas : RT @adolfo_urso: #Covid, Londra festeggia il primo giorno senza un solo morto -