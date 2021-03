Chiude Live Non è la d’Urso e Lucio Presta “esulta”: “Bonifica dall’hard trash da parte di Mediaset” (Di lunedì 29 marzo 2021) Lucio Presta, storico manager di molti volti del mondo dello spettacolo, non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Barbara d’Urso. Ecco perché, con la chiusura di Live Non è la d’Urso, ha voluto esprimere il suo punto di vista su Twitter. Chiude Live Non è la d’Urso e Lucio Presta “esulta” Con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 marzo 2021), storico manager di molti volti del mondo dello spettacolo, non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Barbara. Ecco perché, con la chiusura diNon è la, ha voluto esprimere il suo punto di vista su Twitter.Non è la” Con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Chiude Live #NoneLadUrso e Lucio Presta “esulta”: “Bonifica dall’hard trash da parte di Mediaset” - StraNotizie : Barbara d’Urso chiude la stagione di Live, Lucio Presta esulta: “Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pome… - foggylady : RT @EleonoraDAmore: Chiude Non è la D’Urso, Presta: “Iniziata la bonifica dal trash che ha contaminato Mediaset” - BITCHYFit : Barbara d’Urso chiude la stagione di Live, Lucio Presta esulta: “Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pome… - Simo252525 : RT @GiusCandela: Barbara D'Urso assicura che Live non chiude e torna in autunno. Già Mediaset aveva annunciato il ritorno in autunno. Addet… -