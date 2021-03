Chiude Live Non è la d’Urso e Lucio Presta “esulta” | “Bonifica dall’hard trash da parte di Mediaset”

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #GiuntaComunale | #Bilancio Nello specifico il 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione libero di circa 31 mili… - comunevenezia : #GiuntaComunale | #Bilancio Nello specifico il 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione libero di circa 31… - tuttopuntotv : Live non è la D’Urso chiude: la reazione degli assistenti dello show (VIDEO) #noneladurso - DonnaGlamour : Live – Non è la D’Urso chiude i battenti, Lucio Presta: “Bonifica dal trash” - e_cavagna : Chiude Non è la D’Urso, Presta: “Iniziata la bonifica dal trash che ha contaminato Mediaset” - Tv Fanpage… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Live

- Non è la D'Urso , il programma condotto da Barbara D'Urso in prima serata la domenica su Canale5. Prima che lo studio venga smantellato per far posto a quanto andrà in onda nei prossimi ...Nello specifico, emerge dalla delibera, che il 2020 sicon un avanzo di amministrazione libero di circa 31 milioni, un fondo di cassa libero di circa 144 milioni ed un risultato positivo di ...Musicultura vince la scommessa contro il Covid: il festival chiude con successo i 10 giorni di musica live. Audizioni live seguite da oltre mezzo milione di persone sui social. Per la seconda volta, ...Tra gli indagati anche l'assessore alla Salute della Regione Razza che in un'intercettazione dice: "Spalmiamo un poco i morti". Tre gli arresti. Speranza firma oggi un'ordinanza che prevede quarantena ...