Chi è Awed? Età, altezza, fidanzata, Instagram e YouTube (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco tutto quello che c'è da sapere su Awed, dall'età, all'altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social, Instagram e YouTube. Chi è Awed Nome e Cognome: Simone Paciello (in arte Awed)Data di nascita: 12 luglio 1996Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione: YouTuber, conduttore, cantanteFidanzato: è attualmente singleFigli: non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000.

