Caylee Anthony | la bimba avrebbe 15 anni | le accuse alla madre

Leggi su ck12

(Di lunedì 29 marzo 2021) La vicenda della piccola Casey, cosa è accaduto. (screenshot video)Nel 2008, il mondo venne sconvolto dallemosse a Casey. Si è scoperto che l’allorasingle di 22di Orlando, in Florida, aveva creato una rete di bugie per coprire la scomparsa della figlia di 2, quell’estate. Fu la nonna della bambina a denunciare la scomparsa della piccola. Da quel momento in poi si aprirono le indagini. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Casey, la mamma più odiata degli Usa: omicidio irrisolto Dopo qualche tempo, venne ritrovato il corpo dellae la mamma venne accusata dell’omicidio. Casey è sfuggitacondanna nel 2011, mentre le domande su chi ha ucciso la sua giovane figlia e ...