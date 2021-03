Caos alla Sambenedettese: la squadra annuncia lo stato di agitazione (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa Sambenedettese. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione: prima la messa in mora, poi il mancato passaggio di proprietà, infine lo stato di agitazione della squadra a fronte dei mancati pagamenti degli stipendi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. La squadra comunque è stata protagonista di un rendimento positivo, in 32 partite ha conquistato 47 punti, occupa l’ottava posizione in classifica ed è in piena zona playoff. E’ reduce da 5 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 2 vittorie. La possibilità di giocarsi gli scontri promozione è molto alta, ma prima si dovrà risolvere la situazione societaria. Il comunicato Sull’argomento è stato pubblicato un comunicato molto duro: “L’AIC e i calciatori professionisti ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione: prima la messa in mora, poi il mancato passaggio di proprietà, infine lodidellaa fronte dei mancati pagamenti degli stipendi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Lacomunque è stata protagonista di un rendimento positivo, in 32 partite ha conqui47 punti, occupa l’ottava posizione in classifica ed è in piena zona playoff. E’ reduce da 5 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 2 vittorie. La possibilità di giocarsi gli scontri promozione è molto alta, ma prima si dovrà risolvere la situazione societaria. Il comunicato Sull’argomento èpubblicato un comunicato molto duro: “L’AIC e i calciatori professionisti ...

Advertising

Maxdero : Improvvisazione nelle scelte, caos nella gestione. Ecco il “#ModelloLombardia” voluto da #Fontana-Moratti-Bertolaso… - beppesevergnini : Undici pagine per il consenso alla vaccinazione..! Poi ci credo che andiamo lenti... Ma queste cose non potrebbero… - suitetti : RT @ilsussidiario: Nemico pubblico (#Salvini), quote rosa, voto ai sedicenni: la “svolta” di Enrico #Letta alla guida del Pd deve ancora fa… - TommyBrain : La Sicilia alla deriva. L'isola chiave del Mediterraneo e l'Italia al fronte del caos - Mappa Mundi' - IacobellisT : La Sicilia alla deriva. L'isola chiave del Mediterraneo e l'Italia al fronte del caos - Mappa Mundi' -