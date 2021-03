Canale di Suez | per liberare la Ever Given impiegato anche un rimorchiatore italiano

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - teatrolafenice : ?? Un'arteria fondamentale del commercio di tutto il mondo, questo abbiamo appreso ancor più del Canale di Suez. Sap… - meb : L’interruzione del transito marittimo nel Canale di #Suez ha creato ingenti danni alle imprese italiane coinvolte.… - kajitsuka19 : RT @teatrolafenice: ?? Un'arteria fondamentale del commercio di tutto il mondo, questo abbiamo appreso ancor più del Canale di Suez. Sapevat… - sempresenzaWifi : RT @ToroGoal: ??BREAKING NEWS: si risolve la situazione nel Canale di Suez. #Torino #Singo -

La nave cargo Ever Given è stata disincagliata, il traffico neldidopo quasi una settimana è ripreso regolarmente. La storia di questa nave aveva fatto il giro del mondo, perché a causa di una manovra sbagliata questo cargo si è incagliato e ha ...Negli ultimi giorni, i problemi delle spedizioni via mare hanno riguardato anche il passaggio attraverso ildiIl Cairo, 29 mar 21:52 - (Agenzia Nova) - La portacontainer “Ever Given” resterà nella zona dei Laghi Amari, nella parte meridionale del Canale di Suez, in modo da dare il via alle indagini volte a ...L'Ever Given, la nave che per giorni è rimasta incagliata nel Canale di Suez, è stata liberata. Protagonista dell'operazione, in particolare, l'equipaggio della draga Mashoor, che esulta dopo ...