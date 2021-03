Calenda | a Letta propongo ticket con io candidato e vicesindaco Pd

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – “Io sono molto scettico sulle primarie. Dal 12 ottobre, giorno in cui mi sono, le primarie appaiono e scompaiono. Appaiono quando servono a prendere tempo per non decidere. Poi scompaiono quando sembra che possa essere in campo Zingaretti o quando c’e’ un tentativo di far ritirare la Raggi.” “Abbiamo perso cinque mesi. La sinistra ripete sempre la stessa cattiva abitudine. Quella di parlare solo di se stessa e mai delle questioni che interessano i cittadini.” “Mi rifiuto di pensare che per i prossimi 3 mesi, ammesso che per via del Covid le primarie si possano davvero fare, si continui a parlare questo. Roma merita ben altro. Va presa molto piu’ sul serio”. Lo ha detto il leader di Azione esindaco di Roma, Carlo, in un’intervista rilasciata al Messaggero. Cosa andra’ a offrire allora ...