Attraverso le Fiandre 2021 | programma | orari | tv | streaming | percorso

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo si terrà la Dwars door Vlaanderen, l’ultima gara del Nord prima dell’evento clou che si tiene sulle strade fiamminghe: il Giro delle. Si tratta di una gara sempre molto ambita. Il campione in carica è nientemeno che un certo Mathieu van der Poel, il quale, qua, nel 2019, ottenne il suo primo successo in una semiclassica. L’unico italiano, nella storia, ad avere conquistata, invece, è stato Oscar Gatto nel 2013. Quest’anno, al via, oltre al già citato MvdP, è atteso anche Julian Alaphilippe. ILLa Dwars door Vlaanderen presenta undi 184 chilometri al cui interno troviamo ben tredici muri. Il momento chiave è tra il chilometro 120 e il chilometro 140, quando i corridori dovranno affrontare, nell’ordine, Kortekeer, Maria Borrestraat, Steenbeekdriest, Stationesberg, ...