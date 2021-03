Akash Kumar vittima di razzismo | “Picchiato da 6 ragazzi | mi hanno distrutto la macchina”

(Di lunedì 29 marzo 2021)risponde alle domande dei suoi follower Venerdì notteha deciso di realizzare delle dirette Instagram per fare delle precisazioni sul suo nome, il colore degli occhi, ma soprattutto per raccontare alcuni retroscena sulla sua vita privata. Dopo aver lanciato una frecciatina velenosa a Ilary Blasi dicendo che non sa chi sia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 ha parlato anche di un periodo difficile della sua vita. Una sua seguace gli ha domandato se tornerà mai a Verona a vivere visto che ora abita a Milano. A quel punto il 29enne ha risposto che non è nei suoi piani trasferirsi nella città scaligera. Il motivo? Il modello indiano ha confessato di avere dei ricordi poco piacevoli legati a quel posto. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha riferito sul noto social network. Il modello ...

Eliminato dal gioco il tempo di adattarsi al clima honduregno,sembra essere riuscito totalmente ad attirare l'attenzione facendo quasi passare in sordina L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Fin dal suo arrivo il modello ha fatto a lungo chiacchierare ...risponde alle domande dei suoi follower Venerdì notteha deciso di realizzare delle dirette Instagram per fare delle precisazioni sul suo nome, il colore degli occhi, ma ...