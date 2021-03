Sfratto a una famiglia con due gemelli autistici: appello al Comune di Bergamo (Di domenica 28 marzo 2021) Pubblichiamo la lettera di denuncia dell’Associazione Inquilini e abitanti AsIa Usb che descrive il dramma che sta vivendo questa famiglia con due gemelli autistici di 4 anni. Oggi vogliamo raccontarvi la storia della famiglia P., una storia vera, una storia di una famiglia sotto Sfratto, di due gemelli “rinati” e dell’indifferenza più totale delle istituzioni. La storia di questa famiglia comincia con la nascita di due bellissimi gemelli; mamma e papà erano contentissimi. Era da tanto che aspettavano di diventare genitori e pensavano che niente avrebbe potuto interrompere la loro gioia. Non passò molto tempo che la famiglia venne colpita da una bomba. Non una bomba di quelle lanciate in tempi di guerra, ma una di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Pubblichiamo la lettera di denuncia dell’Associazione Inquilini e abitanti AsIa Usb che descrive il dramma che sta vivendo questacon duedi 4 anni. Oggi vogliamo raccontarvi la storia dellaP., una storia vera, una storia di unasotto, di due“rinati” e dell’indifferenza più totale delle istituzioni. La storia di questacomincia con la nascita di due bellissimi; mamma e papà erano contentissimi. Era da tanto che aspettavano di diventare genitori e pensavano che niente avrebbe potuto interrompere la loro gioia. Non passò molto tempo che lavenne colpita da una bomba. Non una bomba di quelle lanciate in tempi di guerra, ma una di ...

