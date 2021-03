Robin Gosens diventa anche scrittore | in arrivo l’8 aprile il suo primo libro

(Di domenica 28 marzo 2021) S’intitola Träumen lohnt sich (tradotto: Vale la pena sognare) ed è ilscritto da– con l’aiuto di un giornalista tedesco, Mario Krishel – nel quale l’esterno dell’Atalanta racconta gli ultimi anni della sua vita, quelli che l’hanno visto spiccare il volo nel grande calcio mondiale. L’a Bergamo, il debutto in Europa League, le prestazioni sempre più convincenti in nerazzurro. E poi la Champions League, le prime chiamate con la nazionale tedesca campione del mondo, i quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie di Lisbona… Possiamo dire che gli ultimi tre-quattro anni dinon sono stati proprio monotoni e privi di emozioni, per questo il numero 8 atalantino ha deciso di mettere tutto nero su bianco. Ilè già disponibile in preordine su Amazon, ...

Advertising

The_Aktor : Oggi ho letto di Muriel all’Inter. Posto che verrebbe solo come riserva (giustamente, dato lo spessore appena medio… - sportli26181512 : Juve-Inter, fissato il prezzo di Gosens: Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, non è... - Ma_Do_Sd : RT @OMGHC10: @Ma_Do_Sd @FraPol12 'Ah è l'iniezione settimanale?' - Robin Gosens - OMGHC10 : @Ma_Do_Sd @FraPol12 'Ah è l'iniezione settimanale?' - Robin Gosens - gabri1901 : @_BobRoger15_ È un po' confuso a leggere qua. Robin Everardus Gosens è un calciatore tedesco con cittadinanza olan… -

Ultime Notizie dalla rete : Robin Gosens

alla Juventus, calciomercato: gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa con l'Atalanta. Ecco cosa bolle in pentolaJuventus calciomercato / Potrebbe essereil prossimo innesto sulle corsie esterne per la Juventus . Il tedesco, che anche quest'anno si è confermato su livelli fantasmagorici, mettendo a referto 9 goals e 4 assist , ...Il primo è, esterno goleador che piace molto ad Antonio Conte e che andrebbe a prendere il posto di Ashley Young (quest'ultimo è in scadenza di contratto e con ogni probabilità si ...Gosens piace, e non poco, a Juventus e Manchester City, club che, dunque, sono 'avvisati' sull'eventuale spesa da fare per mettere le mani sul tedesco Come riportato dal 'Corriere della Sera', i neraz ...Non c’è pace per Robin Gosens in questo scorcio finale di marzo. Dalla precedente finestra riservata alle Nazionali, in pieno autunno, erano tornati positivi sia l’ucraino Ruslan Malinovskyi che il ru ...