Paolo Bonolis riceve i complimenti da una nota collega: “Lui è il re dell’ironia” (Di domenica 28 marzo 2021) Paolo Bonolis incassa i complimenti di Simona Ventura? La showgirl e attrice durante la presentazione del suo nuovo programma ha rivelato la grande ammirazione per il conduttore romano. La 56enne ha anche affermato che con il suo format si accontenterebbe di fare la metà degli ascolti di Ciao Darwin. La Ventura elogia Bonolis. Dice che lui è il re dell’ironia. La presentatrice 56enne ha rivelato cosa pensa dello showman Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021)incassa idi Simona Ventura? La showgirl e attrice durante la presentazione del suo nuovo programma ha rivelato la grande ammirazione per il conduttore romano. La 56enne ha anche affermato che con il suo format si accontenterebbe di fare la metà degli ascolti di Ciao Darwin. La Ventura elogia. Dice che lui è il re. La presentatrice 56enne ha rivelato cosa pensa dello showman Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

nathanieIwfs : paolo bonolis - FrancescoPine : L’unica soluzione per smuovere la nave rimasta bloccata nel canale di Suez è quella di portare Paolo Bonolis con un… - manganarorober1 : RT @Filomen30847137: #avantiunaltro Mitico Paolo Bonolis che prende per i fondelli i #covidioti e tutto il teatrino del #Covid_19, con tant… - IulianaAdriana3 : RT @Filomen30847137: #avantiunaltro Mitico Paolo Bonolis che prende per i fondelli i #covidioti e tutto il teatrino del #Covid_19, con tant… - me_desaparecido : RT @Filomen30847137: #avantiunaltro Mitico Paolo Bonolis che prende per i fondelli i #covidioti e tutto il teatrino del #Covid_19, con tant… -