MotoGP, Valentino Rossi: “La Yamaha perde troppo in rettilineo, in gara è difficile sorpassare” (Di domenica 28 marzo 2021) Valentino Rossi scatterà dalla quarta posizione sulla griglia di partenza del GP del Qatar 2021 di MotoGP. Debutto dunque più che positivo con la Yamaha Petronas per il 42enne centauro italiano, che proprio al momento giusto è riuscito a tirare fuori gli artigli dopo aver faticato nel corso di FP3 ed FP4. Il Dottore ha accolto con soddisfazione l’esito delle qualifiche, lanciando tuttavia un campanello d’allarme: la Yamaha resta troppo più lenta in rettilineo rispetto alla Ducati. Le differenze prestazionali dei motori emergono lampanti dai dati inerenti le velocità di punta raggiunte nella Q2 dai piloti. Ai primi tre posti troviamo ben tre centauri che guidano una moto di Borgo Panigale: Jack Miller (357,6 km/h), Johann Zarco (356,4 km/h) ed il poleman Francesco ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)scatterà dalla quarta posizione sulla griglia di partenza del GP del Qatar 2021 di. Debutto dunque più che positivo con laPetronas per il 42enne centauro italiano, che proprio al momento giusto è riuscito a tirare fuori gli artigli dopo aver faticato nel corso di FP3 ed FP4. Il Dottore ha accolto con soddisfazione l’esito delle qualifiche, lanciando tuttavia un campanello d’allarme: larestapiù lenta inrispetto alla Ducati. Le differenze prestazionali dei motori emergono lampanti dai dati inerenti le velocità di punta raggiunte nella Q2 dai piloti. Ai primi tre posti troviamo ben tre centauri che guidano una moto di Borgo Panigale: Jack Miller (357,6 km/h), Johann Zarco (356,4 km/h) ed il poleman Francesco ...

