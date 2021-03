Minaccia la compagna, la sequestra e la costringe a camminare nuda nei boschi. Arrestato (Di domenica 28 marzo 2021) Prima litigano perché lui è geloso. Poi lui la Minaccia di ucciderla e la scaraventa in macchina. Poi la porta nei boschi, la fa camminare nuda con solo le scarpe. Ma la lite, sotto gli occhi dei vicini, li costringe a chiamare i carabinieri i quali, però, mai si sarebbero immaginati di vedere una simile violenza una volta riavvolte le immagini immortalate dalle telecamere installate nella zona. Lui che la picchia, lei che implora aiuto mentre lui la “butta” dentro al furgone: “Tanto ti ammazzo, e poi ci vado io dai carabinieri, a costituirmi”. La storia è stata ricostruita dal Corriere della Sera. Entrambi operai nella Bassa, si erano conosciuti un anno e mezzo fa. Nel febbraio 2020, poco prima del lockdown, l’inizio della convivenza. Tutto liscio. Poi lui diventa sempre più assillante. “Dimmelo che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Prima litigano perché lui è geloso. Poi lui ladi ucciderla e la scaraventa in macchina. Poi la porta nei, la facon solo le scarpe. Ma la lite, sotto gli occhi dei vicini, lia chiamare i carabinieri i quali, però, mai si sarebbero immaginati di vedere una simile violenza una volta riavvolte le immagini immortalate dalle telecamere installate nella zona. Lui che la picchia, lei che implora aiuto mentre lui la “butta” dentro al furgone: “Tanto ti ammazzo, e poi ci vado io dai carabinieri, a costituirmi”. La storia è stata ricostruita dal Corriere della Sera. Entrambi operai nella Bassa, si erano conosciuti un anno e mezzo fa. Nel febbraio 2020, poco prima del lockdown, l’inizio della convivenza. Tutto liscio. Poi lui diventa sempre più assillante. “Dimmelo che ...

