Milan, non solo Ibrahimovic: con la Champions resta anche Mandzukic (Di domenica 28 marzo 2021) Un finale di stagione da portare a termine nel modo migliore possibile evitando una discesa che saprebbe di beffa. Il Milan si prepara all'ultimo sforzo con la speranza di lottare per lo scudetto ma, soprattutto, di terminare nelle prime quattro posizione che ne sancirebbero il ritorno in Champions League.Un risultato che potrebbe regalare non solo grande lustro, ma anche alcuni colpi in ottica mercato. Con l'arrivo nell'Europa che conta, infatti, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere quasi scontato e allo stesso tempo anche quello di un altro big potrebbe rendere felici i rossoneri. Mario Mandzukic, infatti, nonostante le poche apparizioni fin qui, potrebbe puntare al rinnovo per dimostrare il suo valore e tornare utile nel modo in cui aveva sperato. Con la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Un finale di stagione da portare a termine nel modo migliore possibile evitando una discesa che saprebbe di beffa. Ilsi prepara all'ultimo sforzo con la speranza di lottare per lo scudetto ma, soprattutto, di terminare nelle prime quattro posizione che ne sancirebbero il ritorno inLeague.Un risultato che potrebbe regalare nongrande lustro, maalcuni colpi in ottica mercato. Con l'arrivo nell'Europa che conta, infatti, il rinnovo di Zlatanpotrebbe essere quasi scontato e allo stesso tempoquello di un altro big potrebbe rendere felici i rossoneri. Mario, infatti, nonostante le poche apparizioni fin qui, potrebbe puntare al rinnovo per dimostrare il suo valore e tornare utile nel modo in cui aveva sperato. Con la ...

