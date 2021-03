Canale di Suez | non si sblocca la ' Ever Given' In coda oltre 300 navi

Advertising

alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - Link4Universe : Nuova foto incredibile dallo spazio, dal satellite WorldView2, della #MAXAR, della nave della compagnia #Evergreen,… - TgLa7 : L'Authority del Canale di #Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rim… - LaGr3ta : RT @marcosalvati: Sapere tutto di vaccini e in poche ore occuparsi di un cargo incagliato nel canale di Suez, che mestiere difficile. - myss_chifo : RT @vucciria79: Mia nonna ha risolto il problema della nave che blocca il canale di Suez con un pragmatico “devono farla esplodere”. -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Suez

Il Cairo, 28 marzo 2021 - Non si sblocca la Ever Given , è falllito anche l'ultimo tentativo. La gigantesca portacontainer è incastrata nel neldiin Egitto da alcuni giorni, bloccando ormai più di 300 navi . Stamane sono arrivati altri due rimorchiatori per partecipare ai lavori per disincagliare l'immensa imbarcazione che da ...Prese nel mezzo della Guerra dei Sei giorni, i loro equipaggi si inventarono perfino delle Olimpiadi per passare il tempo: è la storia della "flotta ...Fallito anche l'ultimo tentativo di disincagliare l'enorme portacontainer. Arrivati altri due rimorcatori, uno è italiano ...Nel Canale di Suez, la Shell fa cambiare rotta alle sue petroliere e lo stesso fanno anche altre società. Un ritorno al passato, suggestivo ma costoso.