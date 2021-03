Ariana Grande infrange un record a tinte rainbow e commenta entusiasta (Di domenica 28 marzo 2021) Ariana Grande è una delle nostre icone LGBT+ ed il nuovo record che ha infranto non può che confermarlo, dato che è diventata la cantante con più canzoni usate durante il lipsync for your life a RuPaul’s Drag Race. Esiste qualcosa di più gay di questo record? Non credo. Sono ben sette le canzoni di Ariana Grande usate nel corso delle stagioni a RuPaul’s Drag Race, da Break Free a No Tears Left To Cry, eccole tutte: • Break Free • Greedy • Bang Bang • Into You • Problem • One Last Time • No Tears Left To Cry Nel dettaglio abbiamo visto Jaidynn Diore Fierce e Kandy Ho in Break Free (Season 7), Nina Bonina Brown e Valentina in Greedy (Season 9), Aquaria, Eureka e Kameron Michaels in Bang Bang (Season 10), Dahlia Sin e Nicky Doll in Problem (Season 11), Symone e Utica in No Tears Left To ... Leggi su biccy (Di domenica 28 marzo 2021)è una delle nostre icone LGBT+ ed il nuovoche ha infranto non può che confermarlo, dato che è diventata la cantante con più canzoni usate durante il lipsync for your life a RuPaul’s Drag Race. Esiste qualcosa di più gay di questo? Non credo. Sono ben sette le canzoni diusate nel corso delle stagioni a RuPaul’s Drag Race, da Break Free a No Tears Left To Cry, eccole tutte: • Break Free • Greedy • Bang Bang • Into You • Problem • One Last Time • No Tears Left To Cry Nel dettaglio abbiamo visto Jaidynn Diore Fierce e Kandy Ho in Break Free (Season 7), Nina Bonina Brown e Valentina in Greedy (Season 9), Aquaria, Eureka e Kameron Michaels in Bang Bang (Season 10), Dahlia Sin e Nicky Doll in Problem (Season 11), Symone e Utica in No Tears Left To ...

Advertising

RainbowItalia : #OraInOnda ? One Last Time ? Ariana Grande ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - amarettaeee : visto che non ci arrivi, noi armys non siamo incazzati con lady gaga e con ariana grande ma con tutto il sistema ch… - savanydms : @YasminKCLM tenho lauren, ariana grande e Dylan -?? - xblackpinkeditx : ROSÉ si unisce a Ariana Grande, Mariah Carey e Olivia Rodrigo come unica donna che è in cima alla Billboard Global… - k_vfrn : rihanna e ariana grande -