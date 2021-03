A Roma dal 15 aprile in mostra un Dante radioattivo e rock (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – La Rhinoceros gallery di Roma progettata da Jean Nouvel per Alda Fendi, con la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti (che festeggia il suo ventesimo compleanno) e l’Accademia della Crusca, annunciano un grande evento espositivo dedicato a un Dante mai visto, radioattivo e ipercontemporaneo. Per celebrare i settecento anni dalla sua morte, il Sommo Poeta è protagonista a Roma di un’opera rock: una mostra sorprendente, terrificante e abbagliante insieme. Tanto che al pubblico si consiglia di portare gli occhiali da sole per visitarla. Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – La Rhinoceros gallery di Roma progettata da Jean Nouvel per Alda Fendi, con la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti (che festeggia il suo ventesimo compleanno) e l’Accademia della Crusca, annunciano un grande evento espositivo dedicato a un Dante mai visto, radioattivo e ipercontemporaneo. Per celebrare i settecento anni dalla sua morte, il Sommo Poeta è protagonista a Roma di un’opera rock: una mostra sorprendente, terrificante e abbagliante insieme. Tanto che al pubblico si consiglia di portare gli occhiali da sole per visitarla.

Advertising

RaiTre : “Roma quanta fuit ipsa ruina docet” Bastano le rovine a dire qual è stata la grandezza di Roma #CittàSegrete questa… - PIERPARDO : Oggi alle 17.45 vi aspettiamo #Canale20 #Mediaset per #AlbaniaInghilterra. Dovrebbe tornare titolare #Kane. Nell'A… - repubblica : Roma, la compagna di Lemmetti assunta dal collega assessore: “In segreteria con Montuori” - Agenzia_Dire : Per celebrare i settecento anni dalla morte di #Dante, a Roma in mostra 'un inferno radioattivo' e un 'paradiso sfo… - Fraboys69 : RT @DottorStrowman2: Ma vi immaginate Arlotta su twitter nel 2009-10 col sorpasso della Roma a 5 dal termine? -