Verissimo, Silvia Toffanin stupita dal dettaglio su Francesco Arca: “Mi piace molto” – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco Arca, durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha svelato il lato sensibile del suo carattere e ha catturato l’attenzione con un dettaglio interessante Francesco Arca in lacrime forse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021), durante un’intervista acon, ha svelato il lato sensibile del suo carattere e ha catturato l’attenzione con uninteressantein lacrime forse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

pazzesk4milano_ : @GargiuloLidia lo ha detto silvia a verissimo che sabato ci saranno tommaso elettra e iva - bluepoisoon : @jasmine_moon_zZ Hahah se ti interessa mi hanno detto che l’ha detto Silvia oggi a verissimo e ci saranno lui Elettra ed iva - RossellaAllegra : Silvia ci ha dato appuntamento a sabato prossimo e ha dimenticato di dire” con il cuore”. No perché i modi e la po… - ellouat : @tserenamussa l'ha detto adesso Silvia a verissimo - iamyanchor : Tommaso se non fosse per le storie che ci hai regalato ti farei un overparty perché dobbiamo sempre scoprire da sol… -