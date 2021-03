Traffico Roma del 27-03-2021 ore 11:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in via delle Capannelle rallentamenti per incidente all’altezza della stazione ferroviaria sulla via Tiburtina per accertamenti tecnici sotto al cavalcavia del raccordo chiuse al Traffico le corsie centrali procedere con prudenza possibili disagi riaperta intanto la via Casilina all’altezza di via dei Gordiani in precedenza chiusa a causa di un incidente via libera nelle zone a Traffico limitato consentito l’accesso Nei parchi del centro di San Lorenzo Testaccio e Trastevere chiusa da stamattina la linea C della metropolitana in corso i lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo in sostituzione il servizio bus per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Simone Cerchiara è tutto un servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in via delle Capannelle rallentamenti per incidente all’altezza della stazione ferroviaria sulla via Tiburtina per accertamenti tecnici sotto al cavalcavia del raccordo chiuse alle corsie centrali procedere con prudenza possibili disagi riaperta intanto la via Casilina all’altezza di via dei Gordiani in precedenza chiusa a causa di un incidente via libera nelle zone alimitato consentito l’accesso Nei parchi del centro di San Lorenzo Testaccio e Trastevere chiusa da stamattina la linea C della metropolitana in corso i lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo in sostituzione il servizio bus per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara è tutto un servizio a cura della c e ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ferrovia veloce Roma - Avezzano una priorità per il territorio, Marsica unita per l'obiettivo ... attraverso il sistema infrastrutturale, con le grandi linee di traffico. La riduzione del tempo di percorrenza da Avezzano a Roma entro i 60 minuti deve essere prioritaria anche per invertire il ...

Caterino nuovo comandante della sezione operativa Carabinieri ...frequentato il 4° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali di Roma. ... Ha partecipato ad importanti attività di Polizia Giudiziaria nella lotta alla camorra e al traffico ...

Traffico Roma del 27-03-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Autostrada A/24, chiusure notturne L’Aquila Ovest-Tornimparte Causa lavori sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra L'Aquila Ovest e Tornimparte in entrambe le direzioni di marcia.

Ferrovia veloce Roma-Avezzano prioritaria per il territorio Mozione in consiglio: Marsica unita per centrare l'obiettivo. ""Avezzano e la Marsica non possono assolutamente perdere questo treno" ...

