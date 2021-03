Terremoto in Adriatico | Carlo Doglioni Ingv a iNews24 | “Per ora non ci sono danni o vittime”

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - Corriere : ?????? Terremoto a Bari, scossa di 5,9 avvertita fino a Napoli - magdulka64 : RT @emergenzavvf: ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al… - mariolinocalcin : RT @tweetnewsit: ?? ULTIMO MINUTO, una forte scossa di #terremoto di magnitudo 5,9 è stata avvertita a Bari fino a Napoli: l’epicentro si tr… -

...Twitter hanno messo in bella evidenza che non c'è stata nessuna segnalazione di danni o richiesta di aiuto dopo la scossa didi magnitudo 5.6 registrata alle ore 14.47 nel Mar...L'arcipelago della provincia di Foggia, 500 abitanti al largo dell', è il comune più vicino all'epicentro delche si è registrato nel mare: tre scosse, a distanza di ...Il terremoto è stato risentito in un'area molto vasta dell'Italia centro-meridionale, in particolare nell'area adriatica. Come si evince dai dati raccolti dal questionario di ''Hai sentito il ...(ANSA) – PESCARA, 27 MAR – Due scosse di terremoto sono registrate dall’Ingv nel mare Adriatico attorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ...