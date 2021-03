Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Meloni e ‘vedono’ Salvini (Di sabato 27 marzo 2021) È finita la luna di miele tra Mario Draghi è l’italiani? È presto per dirlo, ma di sicuro il consenso nei confronti del premier ha subito una sorta di “rimbalzo tecnico” per citare Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos. Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato dall’istituto di rilevazione per il Corriere della Sera l’apprezzamento per l’esecutivo e per il presidente del consiglio è in flessione. Rispetto ai numeri di un mese fa (praticamente poco dopo l’insediamento) il gradimento cala di 6 punti per il governo (da 62 a 56) e addirittura 7 punti per il premier (da 69 a 62). Un calo che secondo Ipsos risulta più accentuato nelle aree geografiche dove il consenso per l’ex presidente della Bce era più alto: il Nord Est e il Centro Nord. Secondo il Sondaggio ad aver perso maggiormente favore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) È finita la luna di miele tra Marioè l’italiani? È presto per dirlo, ma di sicuro il consenso nei confronti del premier ha subito una sorta di “rimbalzo tecnico” per citare Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos. Secondo l’ultimoo realizzato dall’istituto di rilevazione per il Corriere della Sera l’apprezzamento per l’esecutivo e per il presidente del consiglio è in flessione. Rispetto ai numeri di un mese fa (praticamente poco dopo l’insediamento) ilcala di 6 punti per il(da 62 a 56) e addirittura 7 punti per il premier (da 69 a 62). Unche secondo Ipsos risulta più accentuato nelle aree geografiche dove il consenso per l’ex presidente della Bce era più alto: il Nord Est e il Centro Nord. Secondo ilo ad aver perso maggiormente favore ...

