Scuola | Bianchi revoca l' incarico al prof accusato di essere lo stalker di Lucia Azzolina

Advertising

fattoquotidiano : TAMPONI A SCUOLA L’ipotesi messa in campo da super Patrizio Bianchi è stata smentita ieri dal premier Mario Draghi… - chetempochefa : 'La Scuola è lo strumento con cui noi ripensiamo il Paese.' Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione , a #CTCF - carlaruocco1 : Oggi a piazza del Popolo a sostegno della scuola in presenza e il diritto allo studio. Tanti i giovani che esprimon… - GPMazzoleni : RT @eziomauro: Scuola, Bianchi revoca la nomina del professore accusato di essere lo stalker di Azzolina - aranciaverde : RT @eziomauro: Scuola, Bianchi revoca la nomina del professore accusato di essere lo stalker di Azzolina -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi

... " Ringrazio il ministroper la decisione di revocare l'incarico a Pasquale Vespa. Ha fatto ...che "non è solo con le norme ma anche con gli esempi e i comportamenti che si può aiutare la...Leggi anche, Azzolina: "Minacce da collaboratore sottosegretario,lo sa?" In un post su Facebook l'ex ministra Lucia Azzolina aveva scritto ieri: "Apprendo che il sottosegretario ...La ex ministra, che aveva denunciato Pasquale Vespa, ringrazia il suo successore ma sottolinea: "dispiace che il sottosegretario Sasso non comprenda la gravità della cosa" ...Avevano destato molto scalpore, ieri, le accuse mosse dell’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, all’indirizzo di Pasquale Vespa, collaboratore del sottosegretario della Lega Rossano Sasso. In ...