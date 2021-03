Scandalo vaccini in Toscana: Francesco, “super fragile”, costretto a fare 430 km per la prima dose (Di sabato 27 marzo 2021) Ha dovuto percorrere 430 chilometri tra andata e ritorno e prendere un traghetto, ma si ritiene comunque «un privilegiato» perché lui ce l’ha fatta: è riuscito a ottenere la prima dose di vaccino. Francesco è un 29enne toscano affetto da una malattia rara che gli impone cure immunodepressive. Per questo è rientrato nella categoria dei “super fragili” che hanno diritto al siero. Solo che per poterlo ottenere è dovuto arrivare da Prato, dove vive e lavora, all’Isola d’Elba, dopo essersi anche dovuto districare in un non semplicissimo sistema di prenotazione. «Pensate sia normale che una persona considerata fragile, nel pieno della pandemia, per poter fare il vaccino debba farsi due ore di auto e un’ora di traghetto?», ha scritto Francesco sui social, sottolineando che «è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Ha dovuto percorrere 430 chilometri tra andata e ritorno e prendere un traghetto, ma si ritiene comunque «un privilegiato» perché lui ce l’ha fatta: è riuscito a ottenere ladi vaccino.è un 29enne toscano affetto da una malattia rara che gli impone cure immunodepressive. Per questo è rientrato nella categoria dei “fragili” che hanno diritto al siero. Solo che per poterlo ottenere è dovuto arrivare da Prato, dove vive e lavora, all’Isola d’Elba, dopo essersi anche dovuto districare in un non semplicissimo sistema di prenotazione. «Pensate sia normale che una persona considerata, nel pieno della pandemia, per poteril vaccino debba farsi due ore di auto e un’ora di traghetto?», ha scrittosui social, sottolineando che «è ...

fattoquotidiano : Per molti tabloid e politici, il successo della campagna vaccinale britannica rispetto a quella europea è la prova… - NicolaPorro : ?? #Speranza prepara i prossimi domiciliari, il finto scandalo dei #vaccini ad Anagni, #Travaglio rimpiange le primu… - ZZiliani : Nemmeno per #IulianoRonaldo di #JuveInter 1998. E in effetti parliamo di uno scandalo di proporzioni inimmaginabili… - SecolodItalia1 : Scandalo vaccini in Toscana: Francesco, “super fragile”, costretto a fare 430 km per la prima dose… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Per molti tabloid e politici, il successo della campagna vaccinale britannica rispetto a quella europea è la prova c… -