tuttoteKit : Rocket League: annunciata la data di inizio della season 3 #PC #PS4 #PS5 #RocketLeague #XboxOne #XboxSeriesS… - Tech4D_ : Rocket League Sideswipe è ufficiale per Android e iOS: lancio entro il 2021 - DavideEllida : ROCKET LEAGUE PACCHETTO DA 3000 CREDITI BOOOOOM!! - IGNitalia : Niente più rinvii per Psyonix: la Stagione 3 arriva il 7 aprile, e porta con sé un nuovo Battle Pass, modalità extr… - rivitril : RT @el_tomaldo: va a haber un F1 en rocket league??? sjjsjssjsjsj wtf -

Psyonix ha annunciato la data d'inizio della terza stagione di. Partirà dal 7 aprile , a avrà come tema i motori, Nascar e Formula 1 , che arriveranno a maggio. Questo il comunicato sul sito ufficiale del gioco: Giocatori, accendete i motori! La ...Dopo un primo rinvio, la Stagione 3 diè finalmente pronta ad arrivare su console e PC, a partire dal 7 aprile 2021. Dopo una prima stagione classica e la seconda dedicata al mondo della musica, dunque, il free - to - play di ...In questa guida vi aiuteremo a sbloccare tutte le ricompense gratuite di Fortnite a tema Rocket League durante l'evento Llama Rama.È stato rilasciato un nuovo trailer con la data d'inizio della season 3 di Rocket League, insieme ad altri importanti aggiornamenti.