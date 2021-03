Lotta al virus, se anche la Germania va in crisi (Di sabato 27 marzo 2021) «L’azione delle varianti rende la situazione particolarmente pericolosa», dice il ministro della Salute tedesco Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino. Di questo passo anche le 28 mila terapie intensive non basterebbero più. Manca il personale specializzato. La Germania è nuda. Il virus ha reso chiaro anche alla quarta potenza economica mondiale che una guerra come questa non si combatte da soli. E tuttavia è fatale che nella Lotta combattuta contro il Covid si creino delle differenze. Vi sono Paesi che conoscono meglio l’arte della guerra e quindi della strategia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 marzo 2021) «L’azione delle varianti rende la situazione particolarmente pericolosa», dice il ministro della Salute tedesco Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino. Di questo passole 28 mila terapie intensive non basterebbero più. Manca il personale specializzato. Laè nuda. Ilha reso chiaroalla quarta potenza economica mondiale che una guerra come questa non si combatte da soli. E tuttavia è fatale che nellacombattuta contro il Covid si creino delle differenze. Vi sono Paesi che conoscono meglio l’arte della guerra e quindi della strategia.

